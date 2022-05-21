«Химки» — «Спартак»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Спартак». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата красно-белые уверенно победили подмосковный клуб со счетом 3:1. В последний раз «Химки» побеждали «Спартак» в рамках РПЛ в 2007 году.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.