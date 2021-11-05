«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве
«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 15-го тура молодежной лиги — 0:0.
«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице группы А молодежного первенства с 27 очками в 15 матчах. «Рубин» идет на 5-й строчке с 22 очками в 15 играх.
М-Лига
15-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0
Нереализованный пенальти: Кожедуб (Спартак — мол.), 29 (мимо)
Судья: Дмитриев (Санкт-Петербург).
5 ноября. Казань. Стадион «Рубин».
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:1)
Голы: Оганисян, 37 (0:1). Слобожанин, 56 (1:1).
Судья: Чембулатов (Кострома).
5 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Строгино — мол.» (Москва) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0)
Голы: Алехин, 4 (1:0). Минин, 22 (2:0). Алехин, 76 (3:0). Колотуша, 82 (4:0).
Судья: Плиско (Ленинградская область).
5 ноября. Красногорск. Стадион «Зоркий».
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