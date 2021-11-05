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«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве

16:00

«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 15-го тура молодежной лиги — 0:0.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице группы А молодежного первенства с 27 очками в 15 матчах. «Рубин» идет на 5-й строчке с 22 очками в 15 играх.

М-Лига

15-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Спартак — мол.» (Москва) — 0:0

Нереализованный пенальти: Кожедуб (Спартак — мол.), 29 (мимо)

Судья: Дмитриев (Санкт-Петербург).

5 ноября. Казань. Стадион «Рубин».

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:1)

Голы: Оганисян, 37 (0:1). Слобожанин, 56 (1:1).

Судья: Чембулатов (Кострома).

5 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0)

Голы: Алехин, 4 (1:0). Минин, 22 (2:0). Алехин, 76 (3:0). Колотуша, 82 (4:0).

Судья: Плиско (Ленинградская область).

5 ноября. Красногорск. Стадион «Зоркий».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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