РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Спартак»: видеотрансляция матча в 18.55

11:00
Наиль Умяров, Зурико Давиташвили, Доменико Тедеско и Айртон. Фото Андрей Фетисов
Наиль Умяров, Зурико Давиташвили, Доменико Тедеско и Айртон. Фото Андрей Фетисов
Теги:

В среду, 22 июля, состоится матч 30-го тура РПЛ, в котором «Рубин» на своем поле примет «Спартак».

«Рубин» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 9-я строчка и 36 баллов.

Следить за матчем «Рубин» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч! Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Спартак»

Рубин — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 32681
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 30-й тур. Все матчи
Материалы сюжета: РПЛ. Лето-2020




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир