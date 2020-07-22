В среду, 22 июля, состоится матч 30-го тура РПЛ, в котором «Рубин» на своем поле примет «Спартак».

«Рубин» с 35 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 9-я строчка и 36 баллов.

Следить за матчем «Рубин» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч! Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Спартак»