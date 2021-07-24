«Рубин» — «Спартак»: Промес получил повреждение во втором тайме
21:37
Нападающий «Спартака» Квинси Промес был заменен во втором тайме матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Вместо него на поле появился полузащитник Резиуан Мирзов.
Голландец покидал поле, немного прихрамывая и общаясь с представителем медицинского штаба.
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