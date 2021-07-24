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«Локомотив» — «Арсенал»: гости остались в меньшинстве и сразу пропустили

21:42
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«Арсенал» остался в меньшинстве во втором тайме матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». После этого «Локо» сравнял результат.

На 79-й минуте вторую желтую карточку получил Артем Сокол. Уже на 80-й минуте результат сравнял Рифат Жемалетдинов.

Счет матча — 1:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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