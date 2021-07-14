На 42-й минуте матча «Рубин» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк снова принял верное решение: но в этот раз он правильно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых.

Виктор Мозес перепрыгнул через игрока казанской команды, изобразил фол, пытаясь заработать пенальти, но не сумел убедить судью, что нарушены правила. Нужно отдать должное рефери: он быстро и правильно разобрался в том, что произошло.

Виктор Мозес.

Виктор Мозес.