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Судейство

«Рубин» — «Спартак»: Кукуляк не поверил Мозесу. Судья ошибся, не назначив пенальти?

22:00
Виктор Мозес. Виктор Мозес. Виктор Мозес. Виктор Мозес.
Виктор Мозес.
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На 42-й минуте матча «Рубин» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк снова принял верное решение: но в этот раз он правильно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых.

Виктор Мозес перепрыгнул через игрока казанской команды, изобразил фол, пытаясь заработать пенальти, но не сумел убедить судью, что нарушены правила. Нужно отдать должное рефери: он быстро и правильно разобрался в том, что произошло.

Виктор Мозес.
Виктор Мозес.
Виктор Мозес.
Виктор Мозес.
Виктор Мозес.
Виктор Мозес.

Спартак — Рубин

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Александр Бобров все материалы автора

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