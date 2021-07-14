«Крылья Советов» проведут встречу с болельщиками 18 июля

«Крылья Советов» организует встречу с болельщиками на стадионе «Солидарность Самара Арена» 18 июля, сообщает сайт клуба.

Мероприятие состоится сразу после окончания контрольной встречи против «Урала», которая пройдет в закрытом режиме.

Болельщики будут располагаться на трибуне А. Все присутствующие смогут задать вопрос футболистам, тренерам, либо руководству клуба. На встрече будет презентована новая форма команды на сезон-2021/22.