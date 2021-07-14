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«Крылья Советов» проведут встречу с болельщиками 18 июля

22:17
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«Крылья Советов» организует встречу с болельщиками на стадионе «Солидарность Самара Арена» 18 июля, сообщает сайт клуба.

Мероприятие состоится сразу после окончания контрольной встречи против «Урала», которая пройдет в закрытом режиме.

Болельщики будут располагаться на трибуне А. Все присутствующие смогут задать вопрос футболистам, тренерам, либо руководству клуба. На встрече будет презентована новая форма команды на сезон-2021/22.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18954

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Иван Шитик все материалы автора

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