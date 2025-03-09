Артема Дзюбу проверили на допинг после рекордного гола

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что его проверили на допинг после матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

В этой игре форвард забил свой 234-й гол за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

«Сейчас пошел на допинг-контроль. Для меня огромная честь побить рекорд Кержакова, сейчас планка — 250 голов. Еще не осознал, с возрастом стал сентиментальнее, чуть не заплакал», — приводит ТАСС слова Дзюбы.

В сезоне-2024/25 Дзюба забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 13 матчах во всех турнирах.

Ранее 36-летний форвард заявил, что все еще рассчитывает сыграть за сборную России.