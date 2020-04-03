«Рубин» сократил зарплаты на 50 процентов

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в эфире «СЭ» сообщил о том, что все игроки и персонал казанского клуба договорились вдвое сократить заработную плату на время карантина.

— В «Рубине» принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов, — сказал Яровинский. — Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все — в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры. Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время.