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«Рубин» сократил зарплаты на 50 процентов

13:20
Тренировка ФК «Рубин». Фото ФК «Рубин»
Тренировка ФК «Рубин». Фото ФК «Рубин»
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в эфире «СЭ» сообщил о том, что все игроки и персонал казанского клуба договорились вдвое сократить заработную плату на время карантина.

— В «Рубине» принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов, — сказал Яровинский. — Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все — в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры. Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время.

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