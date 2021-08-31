«Рубин» снова заявил Деспотовича в РПЛ, клуб отзаявил Сайто
Нападающий Джордже Деспотович вновь заявлен «Рубином» на матчи РПЛ, сообщает сайт лиги.
Напомним, казанцы отзаявили футболиста из-за травмы, чтобы заменить на время другими легионерами. Теперь форвард, восстановившийся от повреждения, готовится вместе с командой к будущей игре с «Уралом».
Из заявки был исключен полузащитник Мицуки Сайто. По информации Telegram-канала «Инсайдлар», футболист, отказавшийся в это трансферное окно от нескольких предложений из Европы, с большой долей вероятности просто покинул клуб по обоюдной договоренности с «Рубином».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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