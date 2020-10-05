«Рубин» сделал предложение по египетскому полузащитнику

Полузащитник «Эль-Гуны» Ахмед Хамди сообщил, что получил предложение о переходе от «Рубина». При этом он также выразил недовольство действиями своего нынешнего клуба.

«Я получил предложение от российского клуба «Рубин» Казань 30 сентября перед матчем с «Тантой», — цитирует игрока Kingfut.com. — Но в клубе мне сказали, что из-за нашего тяжелого положения в лиге я должен подождать до завершения матча. Надер Шавки (глава компании Eleven 11, управляющей клубом — Прим. CЭ») обещал мне, что поговорит после матча. Мы поговорили, и он сказал, чтобы я пообщался с Хоссамом Гали (спортивным директором — Прим. «СЭ»). Он ответил мне, что не возражает и сказал, чтобы я говорил с руководством клуба. А затем Шавки исчез. Он не отвечал на мои звонки, потом написал, что поговорит с агентами российского клуба, но потом опять исчез. Я хочу получит ответ, да или нет.

«Рубин» сделал «Эль-Гуне» официальное предложение об аренде на сезон с опцией выкупа. Трансферное окно скоро закроется, а Шавки так и не отвечает мне. Я очень разочарован таким обращением со стороны руководства клуба. Они обращаются со мной как с ребенком. В моем контракте есть пункт, который не позволяет мне выступать за другой клуб в Египте без одобрения «Аль-Ахли». В Египте я буду играть только за них».

22-летний игрок перешел в «Эль-Гуну» из «Аль-Ахли» на правах свободного агента. До этого он провел сезон в «Эль-Гуне» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 22 матча в чемпионате Египта и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его команда борется за выживание в премьер-лиге.