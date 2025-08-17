«Рубин» и «Ростов» встретятся в матче пятого тура чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 15.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 15:45. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире встречу казанцев и ростовчан покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После четырех туров чемпионата России «Рубин» набрал семь очков, в предыдущем туре клуб уступил ЦСКА (1:5). У «Ростова» — три очка, в предыдущем туре команда обыграла «Пари НН» (1:0).