«Рубин» — «Ростов»: Байрамян сделал дубль. Это его первые голы в сезоне
20:43
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сделал дубль на 76-й минуте матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:0.
Главный арбитр встречи Павел Кукуян около пяти минут советовался с ВАР Сергеем Карасевым и его помощником Андреем Болотенковым, обсуждая эпизод на предмет офсайда у хавбека ростовчан.
До встречи с «Рубином» Байрамян ни разу не забивал в сезоне-2020/21.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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