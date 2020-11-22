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«Рубин» — «Ростов»: Байрамян сделал дубль. Это его первые голы в сезоне

20:43
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сделал дубль на 76-й минуте матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:0.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян около пяти минут советовался с ВАР Сергеем Карасевым и его помощником Андреем Болотенковым, обсуждая эпизод на предмет офсайда у хавбека ростовчан.

До встречи с «Рубином» Байрамян ни разу не забивал в сезоне-2020/21.

Рубин — Ростов

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