Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сделал дубль на 76-й минуте матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 2:0.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян около пяти минут советовался с ВАР Сергеем Карасевым и его помощником Андреем Болотенковым, обсуждая эпизод на предмет офсайда у хавбека ростовчан.

До встречи с «Рубином» Байрамян ни разу не забивал в сезоне-2020/21.