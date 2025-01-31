«Рубин» расторг с тренером по физподготовке, который не приехал на сборы команды
Тренер по физподготовке «Рубина» Хавьер Нойя покинул клуб, сообщает пресс-служба команды.
«Благодарим Хавьера за проделанную работу, желаем удачи и успехов в карьере», — говорится в заявлении «Рубина».
Российский клуб расторг соглашение с испанским специалистом по соглашению сторон. Нойя работал в команде более шести лет.
Ранее стало известно, что 42-летний тренер не приехал на сборы команды в Турции.
Источник: Telegram-канал «Рубина»
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