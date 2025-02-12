Орлов о Луисе Энрике: «Спартаковец Денисов просто не знал, что с ним делать»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру новичков «Зенита» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

«Ну кто может конкурировать с Дркушичем в центре обороны? Игрок основы. Ну как Мостового выпускать вместо Луиса Энрике? Возможно ли такое? Бразилец опять произвел хорошее впечатление. Забил гол, все четко исполнил. Но важнее даже другое. Как он выигрывал единоборства! Денисов просто не знал, что делать против новичка сине-бело-голубых. Ему приходилось фолить. Вообще Денисов, мягко говоря, не самое сильное звено в «Спартаке».

«Зенит» сейчас хорошо готовится, серьезнее, чем год назад.

«Спартак» после перерыва выставил уже состав, приближенный к оптимальному. Ну и что? Что сделали москвичи? Пару раз выручил Латышонок. Но нельзя вспомнить стопроцентных моментов у его ворот. Вышли свежие футболисты красно-белых, но игру-то не перевернули», — сказал Орлов.