Агент Новосельцева: «Ждем предложения от «Сочи» и ведем переговоры с несколькими клубами РПЛ»
16:39
Александр Клюев, агент защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, рассказал о ситуации своего клиента. Контракт 29-летнего футболиста истекает летом 2021 года.
«Сейчас ждем ответа из «Сочи» и параллельно ведем переговоры с несколькими клубами РПЛ. Пока «Сочи» контракт не предлагал, сообщили, что в ближайшее время все скажут по этому поводу. Какой приоритет? Посмотрим, Ваня хочет играть. Он в хорошей форме, уже готовится к следующему сезону», — сказал Клюев «СЭ».
В прошедшем сезоне Новосельцев принял участие в 16 официальных матчах за «Сочи», в которых отличился результативной передачей.
(Сергей Федоров)
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