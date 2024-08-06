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Сегодня, 15:22

«Рубин» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против «Химок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Химок» (2:3), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Казанский клуб попросил разобрать эпизод на 33-й минуте встречи, связанный с неудалением арбитром Павлом Кукуяном защитника «Химок» Неманьи Анджелковича за лишение явной возможности забить гол, а также момент с назначенным на 81-й минуте пенальти в ворота «Рубина» после просмотра видеоповтора за игру рукой защитника Игора Вуячича в штрафной.

«Химки» (4 очка) в матче с казанцами одержали первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.

ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
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Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по пяти эпизодам матча против «Пари НН»

«Факел» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча против «Краснодара»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Динамо

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 3
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Евгений Марков

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