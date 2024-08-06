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Сегодня, 15:30

«Факел» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча против «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Факел» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Воронежский клуб попросил разобрать эпизод с невынесенной второй желтой карточкой полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну за неспортивное поведение на 62-й минуте встречи, а также отмену взятия ворот полузащитником «Факела» Диланом Мертенсом на 74-й минуте матча из-за того, что мяч покинул пределы поля.

После трех туров РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка и расположился на 12-м месте. «Факел» с 1 очком в активе идет 15-м.

10 августа «быки» сыграют с ЦСКА в 4-м туре РПЛ, «Факел» 11-го встретится с «Крыльями Советов».

РФС
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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«Рубин» попросил ЭСК разобрать два эпизода матча против «Химок»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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