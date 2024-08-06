Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК по пяти эпизодам матча против «Пари НН»

Махачкалинское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизоды с неназначенными главным арбитром встречи Яном Бобровским пенальти в ворота нижегородцев на 8-й, 18-й и 41-й и 45+3-й минутах матча, а также момент с назначенным на 78-й минуте одиннадцатиметровым в ворота махачкалинцев.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.