«Рубин» — «Пари НН»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Рубин» и «Пари НН» встретятся в 21-м туре РПЛ в воскресенье, 16 марта. Игра на «Ак Барс Арене» в Казани начнется в 15.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Пари НН» можно в нашем матч-центре.

Встречу в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (по платной подписке). Трансляция начнется в 15.10 мск, за пять минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

В чемпионате России-2024/25 «Рубин» после победы над «Спартаком» в 20-м туре (2:1) идет восьмым с 29 очками. У «Пари НН» — 19 очков и 11-е место в таблице, в прошлую пятницу нижегородцы уступили «Краснодару» (0:3).