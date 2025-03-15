«Химки» — «Ахмат»: хозяева сравняли счет, Зорин забил в свои ворота
«Химки» сравняли счет в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:1.
Гол в свои ворота забил полузащитник грозненцев Даниил Зорин, который ранее открыл счет в матче.
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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