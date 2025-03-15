«Химки» — «Ахмат»: хозяева сравняли счет, Зорин забил в свои ворота

«Химки» сравняли счет в матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» — 1:1.

Гол в свои ворота забил полузащитник грозненцев Даниил Зорин, который ранее открыл счет в матче.