«Химки» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ, Зорин забил в свои и в чужие ворота

«Химки» дома сыграли вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура чемпионата России-2024/25 — 1:1. Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Оба гола в матче забил полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин. На 72-й минуте он открыл счет в игре, а на 76-й минуте забил гол в свои ворота.

Защитник грозненцев Надер Гандри в матче не забил пенальти. Вратарь «Химок» Никита Кокарев отразил 11-метровый удар.

«Химки» набрали 20 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» располагается на 14-й строчке с 18 баллами.