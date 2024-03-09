Участники группы «Чайф» нанесли символический удар по мячу перед матчем «Урал» — «Зенит»

Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов нанесли символический удар по мячу перед матчем 20-го тура РПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

Игра проходит 9 марта в Екатеринбурге.

«Чайф» — советская и российская рок-группа, образованная в 1985 году.

На данный момент «Зенит» с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» располагается на 13-й строчке (20 очков).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Зенит».