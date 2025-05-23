«Факел» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» и «Крылья Советов» встретятся в рамках 30-го тура РПЛ в субботу, 24 мая. Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Факел (Воронеж)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги воронежский клуб набрал 17 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина с 30 баллами идет на 10-й строчке чемпионата России.

В 28-м туре РПЛ «Факел» проиграл «Локомотиву» (0:1) и лишил себя прописки в высшей лиге.