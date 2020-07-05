В воскресенье, 5 июля, состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Оренбург». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Гости пропустили две предыдущие встречи из-за того, что ряд игроков команды сдал положительные тесты на коронавирус. Против «Краснодара» и «Урала» команде были засчитаны технические поражения со счетом 0:3.

Следить за матчем «Рубин» — «Оренбург» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Оренбург»