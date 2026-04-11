Агент Самошникова: «Уверен, Илья еще сыграет в этом сезоне»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Уверен, Илья еще сыграет в этом сезоне. У него была непростая травма, он много пропустил, а чемпионат требует хорошей подготовки в связи с высоким уровнем интенсивности. Поэтому сейчас Илья набирает форму, ему нужно еще чуть-чуть времени, чтобы набрать кондиции и начать бороться за место в составе», — сказал Бабырь «СЭ».

Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» в августе 2025 года. Футболист провел за красно-белых 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 28-летний россиянин не появлялся на поле с 25 октября 2025 года.