«Рубин» разгромил «Оренбург-2» в товарищеском матче

«Рубин» победил «Оренбург-2» в товарищеском матче — 6:0.

Голами отметились Александр Зотов, Никола Чумич (дубль), Касра Тахери (дубль), Дмитрий Кабутов.

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург-2» занимает 12-ю строчку в четвертой группе Второй лиги Б.