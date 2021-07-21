«Монако» поборется с «Миланом» за Влашича

«Монако» вступил в борьбу за полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает 21 июля итальянский журналист Руди Галетти. Также им интересуется «Милан».

По данным источника, монегаски предложили за игрока 30 миллионов евро. Указано, что «Милан» предупрежден об этом. Переговоры о трансфере продолжаются.

По данным Corriere dello Sport, хорват оказывает давление на ЦСКА, чтобы его отпустили в «Милан».

23-летний хорват в прошлом сезоне провел 26 матчей в Тинькофф РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.