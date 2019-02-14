"Рубин" объявил о решении Наваса завершить карьеру

Пресс-служба "Рубина" сообщила о решении защитника Сесара Наваса завершить карьеру. Ранее стало известно, что клуб исключил игрока из заявки на сезон.

Сегодня, 14 февраля испанцу исполняется 39 лет. Игрок с 2009 по 2015 год и с 2017 года по сей день выступал за казанский клуб. Он провел 255 матчей и забил 4 мяча. В составе "Рубина" Навас стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды обладателем Суперкубка России.

– Капитан и многолетний лидер "Рубина" Цезарь Навас принял решение завершить карьеру игрока! Он сыграл за нашу команду 255 матчей, забил 4 мяча, стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды обладателем Суперкубка России! Мы любим тебя! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

#GraciasElCapitan! ✊🏻



Капитан и многолетний лидер "Рубина" Цезарь Навас принял решение завершить карьеру игрока!



Он сыграл за нашу команду 2️⃣5️⃣5️⃣ матчей, забил 4️⃣ мяча, стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды обладателем Суперкубка России!



¡Te queremos! ❤️💚 pic.twitter.com/ke1eBHRxSW – "Рубин" Казань (@fcrk) 14 февраля 2019 г.

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