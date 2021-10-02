«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
«Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 10-го тура Тиньофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Бальбуэна, Варела, Фомин, Моро, Макаров, Захарян, Щиманьски, Грулев.
Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Шалкин, Игбун, Тюкавин, Нжи, Гладышев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Пруцев, Ежов, Зиньковский, Иванисеня, Глушенков, Сергеев.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Бейл, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Сарвели, Цыпченко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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