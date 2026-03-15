«Рубин» — «Локомотив»: казанцы увеличили преимущество

«Рубин» забил второй гол в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура чемпионата России — 2:0.

На 56-й минуте преимущество казанцев увеличил Егор Тесленко. После проверки ВАР гол был засчитан.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».