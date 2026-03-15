«Рубин» — «Локомотив»: казанцы довели счет до разгромного

«Рубин» забил третий гол в ворота «Локомотива» в матче 21-го тура чемпионата России — 3:0.

На 70-й минуте с передачи Руслана Безрукова отличился Даниил Кузнецов, для которого это первый гол в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».