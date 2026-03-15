«Рубин» в большинстве одержал крупную победу над «Локомотивом»

«Рубин» победил «Локомотив» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России — 3:0.

Счет на 23-й минуте открыл Игор Вуячич. На 55-й минуте Егор Тесленко увеличил преимущество хозяев, а на 70-й Даниил Кузнецов довел счет до разгромного.

Железнодорожники с 44-й минуты играли в меньшинстве — у команды вторую желтую карточку получил Максим Ненахов.

«Локомотив» прервал пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В РПЛ московская команда с 41 баллом располагается на третьем месте. «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре «Локомотив» примет «Акрон», а «Рубин» на выезде встретится с «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 22 марта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

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