«Рубин» — «Крылья Советов»: Сергеев открыл счет в матче после передачи Зиньковского пяткой
21:19
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором гола в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.
Сергеев уверенно реализовал выход один на один. А голевой пас ему сделал полузащитник Антон Зиньковский: он выполнил передачу на партнера пяткой в одно касание.
Читайте также
Главный мусульманин российского хоккея: почему стал волонтером во время пандемии и уехал из Казани в Челябинск
«Алекперов сказал мне: «Потерпи, Федун наиграется». С тех пор прошло 16 лет». Большое интервью бывшего гендиректора «Спартака» Юрия Первака
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю