Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором гола в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.

Сергеев уверенно реализовал выход один на один. А голевой пас ему сделал полузащитник Антон Зиньковский: он выполнил передачу на партнера пяткой в одно касание.