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«Рубин» — «Крылья Советов»: Сергеев открыл счет в матче после передачи Зиньковского пяткой

21:19
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал автором гола в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он открыл счет в середине второго тайма — 1:0.

Сергеев уверенно реализовал выход один на один. А голевой пас ему сделал полузащитник Антон Зиньковский: он выполнил передачу на партнера пяткой в одно касание.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Рубин — Крылья Советов

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Иван Шитик все материалы автора

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