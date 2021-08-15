Дмитрий Баринов заявил, что остается в «Локомотиве»
21:20
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что останется в команде.
— Что «Зенит»? Они больше не выходят на тебя?
— Ничего не буду отвечать.
— Можешь сказать, что ты останешься в «Локомотиве»?
— Да, я остаюсь в «Локомотиве».
— В России клуб, за который ты будешь выступать, — это только «Локомотив»?
— Да.
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