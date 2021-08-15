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Дмитрий Баринов заявил, что остается в «Локомотиве»

21:20
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что останется в команде.

— Что «Зенит»? Они больше не выходят на тебя?

— Ничего не буду отвечать.

— Можешь сказать, что ты останешься в «Локомотиве»?

— Да, я остаюсь в «Локомотиве».

— В России клуб, за который ты будешь выступать, — это только «Локомотив»?

— Да.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр