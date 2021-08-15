Гулиев вышел на поле в матче РПЛ впервые с ноября 2019 года
21:15
Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев вышел на замену во втором тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Это его дебют в составе тульской команды.
Последний раз на поле в матче РПЛ Гулиев появлялся 4 ноября 2019 года в матче между «Спартаком» и как раз «Арсеналом». После этого у 24-летнего хавбека произошел конфликт с тренерским штабом красно-белых и он был отстранен от первой команды.
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