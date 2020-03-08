На 30-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» полузащитник казанской команды Паблу Сантос забил гол, который спустя несколько минут арбитр Владимир Москалев не засчитал. Произошло это после вмешательства видеоарбитра Сергея Карасева и его помощника Андрея Болотенкова. Они внимательно изучили все происходившее в штрафной площади самарцев и предложили судье посмотреть повторы.

Дело в том, что в момент выполнения «Рубином» штрафного удара его игрок Хвича Кварацхелия зашел за линию офсайда. Затем, когда мяч был введен в игру, он начал движение в сторону от ворот и заблокировал соперника. Это нарушение правил игры. Тактики не новая: несколько лет назад на такие действия футболистов атакующей команды на одном из судейских семинаров обратил внимание присутствовавших Валентин Иванов, который тогда входил в руководство судейского корпуса. И предложил наказывать нападающих, считая, что они принимают активное участие в игре.

Именно так и поступил Москалев. Решение правильное. Но на его принятие ушло слишком много времени. Сначала видеозапись изучали в ВАР-центре, а затем судья не смог воспользоваться основным монитором, который вышел из строя. К счастью для рефери, нашлась еще возможность посмотреть повторы, и вердикт в итоге был вынесен. (Александр Бобров)