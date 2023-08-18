«Рубин» — «Крылья Советов»: Бейл получил вторую желтую карточку и оставил самарцев в меньшинстве

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил красную карточку в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина».

На 89-й минуте голландец сфолил, останавливая быструю контратаку «Рубина». Желтая карточка стала для него уже второй в этой встрече.

После 4 туров «Рубин» с 2 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.