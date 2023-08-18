«Рубин» — «Крылья Советов»: Бейл получил вторую желтую карточку и оставил самарцев в меньшинстве
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил красную карточку в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина».
На 89-й минуте голландец сфолил, останавливая быструю контратаку «Рубина». Желтая карточка стала для него уже второй в этой встрече.
После 4 туров «Рубин» с 2 очками занимает 14-е место в РПЛ. «Крылья» с 8 баллами идут на пятой строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0
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