«Спартак» продолжит трансферную кампанию только в случае ухода кого-то из футболистов

По информации «СЭ», московский «Спартак» завершил основную часть летней трансферной кампании. Однако красно-белые не против усилить линию атаки. Так как «Спартак» потратил этим летом 26 миллионов евро на приобретение четырех футболистов, новый нападающий может быть куплен лишь в том случае, если команду покинет кто-то из нынешних ее форвардов.

На протяжении последнего времени неоднократно сообщалось о возможном уходе из «Спартака» сенегальского нападающего Кейта Бальде и ямайского форварда Шамара Николсона. При этом агенты обоих заявляли, что футболистам нравится в «Спартаке», и уходить они не намерены.

Летом в московский клуб перешли Олег Рябчук, Хесус Медина и Тео Бонгонда. 18 августа защитник «Альмерии» Срджан Бабич прилетел в Москву на медосмотр перед завершением перехода.