9 апреля в Грозном «Ахмат» дома сыграет с «Зенитом» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 19.25.

«Зенит» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ахмат» с 32 баллами располагается на седьмой строчке.

2 апреля команда Андрея Талалаева сыграла вничью с «Арсеналом» — 0:0. 3 апреля сине-бело-голубые поделили очки с «Сочи» (0:0).