«Рубин» — «Краснодар»: гости сравняли счет

«Краснодар» сравнял счет в матче 15-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:1.

На 53-й минуте гол забил полузащитник «быков» Александр Черников. Этот мяч стал первым для 24-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».