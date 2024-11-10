«Рубин» — «Краснодар»: после первого тайма счет 1:0 в пользу казанцев

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«Рубин» ведет в счете после первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:0.

Гол на 18-й минуте забил Никола Чумич. На 31-й минуте форвард казанской команды Мирлинд Даку не смог реализовать пенальти.

Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».