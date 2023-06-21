Кечинов надеется, что Малышев принесет пользу «Спартаку»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» назначение Олега Малышева на пост генерального директора московского клуба.

«Руководство клуба знает, наверное, кого сейчас поставить на эту должность, кто принесет максимальную пользу для клуба. Я думаю, что человек должен разбираться в футболе и бизнесе. Будем надеяться, что он принесет пользу для «Спартака», — сказал Кечинов «СЭ».

20 июня новым гендиректором красно-белых был назначен Олег Малышев, который входит в совет директоров московского клуба. До «Спартака» он занимал руководящие посты в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.