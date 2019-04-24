"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России - 1:1. В компенсированное к первому тайму время гол забил полузащитник уфимцев Онджей Ванек. Он подправил мяч пяткой после удара Дмитрия Кругового.

Казанцы сравняли счет на 72-й минуте. Гол забил забил защитник Егор Сорокин, который отправил мяч головой в сетку после навеса Дмитрия Полоза со штрафного.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. От 12-го, которое позволяет избежать попадание в стыкове матчи с командой ФНЛ уфимцы на данный момент отстают на шесть очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Рубин" (Казань) - "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Ванек, 45 (0:1). Сорокин, 72 (1:1).

"Рубин": Ив.А.Коновалов, Камболов, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец (Акбашев, 69), Подберезкин (Башкиров, 83), Иг.Коновалов, Бухаров (Сагитов, 33), Полоз.

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Карп, Игбун, Вомбергар (Бизяк, 69).

Предупреждения: Могилевец, 4. Карп, 21. Сорокин, 35. Акбашев, 84.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

24 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена"