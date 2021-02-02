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Черчесов присутствует на матче «Химок» с «Рубином» на сборе в Турции

16:20
Станислав Черчесов и Рустем Сайманов. Фото Владислав Зимагулов., "СЭ"
Станислав Черчесов и Рустем Сайманов. Фото Владислав Зимагулов., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов посетили матч казанского клуба с подмосковными «Химками», сообщает пресс-служба «Рубина».

Команды встретились в товарищеской игре на сборе в Турции.

1 февраля Черчесов в своем Instagram сообщил, что тренерский штаб национальной команды отправится в Турцию, чтобы посетить сборы ряда российских клубов. Специалист уже побывал на тренировке «Ахмата».

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