Черчесов присутствует на матче «Химок» с «Рубином» на сборе в Турции
16:20
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов посетили матч казанского клуба с подмосковными «Химками», сообщает пресс-служба «Рубина».
Команды встретились в товарищеской игре на сборе в Турции.
1 февраля Черчесов в своем Instagram сообщил, что тренерский штаб национальной команды отправится в Турцию, чтобы посетить сборы ряда российских клубов. Специалист уже побывал на тренировке «Ахмата».
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