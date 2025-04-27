«Рубин» — «Факел»: полузащитник гостей Моцпан получил красную карточку после вмешательства ВАР

Полузащитник «Факела» Никита Моцпан получил красную карточку в матче 26-го тура РПЛ против «Рубина».

На 45+8-й минуте главный судья Роман Сафьян после вмешательства ВАР удалил футболиста за грубый фол на Руслане Безрукове.

Моцпан получил первую красную карточку в сезоне-2024/25.