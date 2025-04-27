«Рубин» — «Факел»: хавбек хозяев Безруков сравнял счет

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков сравнял счет в матче 26-го тура РПЛ против «Факела» — 1:1.

Футболист отличился на 56-й минуте ударом в дальний от себя правый угол ворот воронежцев.

Гол в ворота «Факела» стал для Безрукова вторым в чемпионате России-2024/25.