«Рубин» — «Факел»: Безруков сделал дубль и вывел хозяев вперед

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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков сделал дубль в матче 26-го тура РПЛ против «Факела» — 2:1.

Хавбек забил второй мяч на 89-й минуте встречи.

Теперь на счету Безрукова 3 гола в чемпионате России-2024/25.