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Судейство

12 сентября 2025, 20:24

«Рубин» — «Динамо» Мх: пенальти правильно не назначен, несмотря на контакт мяча с рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 22-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх судья Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Джемал Табидзе выбил мяч из своей штрафной площади и попал в левую руку партнеру по команде Муталипу Алибекову.

В таких ситуациях «свой-своему», несмотря на то что рука Алибекова была отставлена в сторону, уже давно пенальти не назначаются.

Окончательное решение арбитра правильное: нет оснований для назначения 11-метрового удара в пользу «Рубина».

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября 2025, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Динамо Мх

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Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Рубин (Казань)
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4
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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