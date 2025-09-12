«Рубин» — «Динамо» Мх: пенальти правильно не назначен, несмотря на контакт мяча с рукой
На 22-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» Мх судья Сергей Иванов принял верное решение, не назначив пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Джемал Табидзе выбил мяч из своей штрафной площади и попал в левую руку партнеру по команде Муталипу Алибекову.
В таких ситуациях «свой-своему», несмотря на то что рука Алибекова была отставлена в сторону, уже давно пенальти не назначаются.
Окончательное решение арбитра правильное: нет оснований для назначения 11-метрового удара в пользу «Рубина».
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