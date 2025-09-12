Источник: «Спартак» хотел купить Кругового у ЦСКА
«Спартак» интересовался возможностью подписать защитника ЦСКА Данила Кругового в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, армейцы отказались обсуждать возможный трансфер 27-летнего футболиста.
Круговой на правах свободного агента перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Источник: https://t.me/karpinside/37001
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