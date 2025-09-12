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12 сентября 2025, 20:13

Источник: «Спартак» хотел купить Кругового у ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» интересовался возможностью подписать защитника ЦСКА Данила Кругового в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы отказались обсуждать возможный трансфер 27-летнего футболиста.

Круговой на правах свободного агента перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://t.me/karpinside/37001
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Данил Круговой
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
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