Источник: «Спартак» хотел купить Кругового у ЦСКА

«Спартак» интересовался возможностью подписать защитника ЦСКА Данила Кругового в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, армейцы отказались обсуждать возможный трансфер 27-летнего футболиста.

Круговой на правах свободного агента перешел в ЦСКА из «Зенита» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.